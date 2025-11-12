Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 06:30

Спорт

ФК "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Станковичу

ФК "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Станковичу

Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ

Москвичи могут посетить тренировки по тхэквондо в спорткомплексе на Дорожной улице

В музее-заповеднике "Коломенское" открыли новый спортивный кластер

Бесплатные тренировки по тхэквондо организованы в спорткомплексе на Дорожной улице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Бесплатные тренировки по тхэквондо проходят в Москве

Станкович покинул пост главного тренера "Спартака"

Новый спортивный кластер открыт в парке "Коломенское"

Футболисты сборной Перу прилетели в Санкт-Петербург для товарищеского матча

Московский футбольный клуб "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Деяну Станковичу. Временно обязанности будет выполнять воспитанник красно-белых Вадим Романов. Он был в тренерском штабе Станковича. На официальном сайте решение объяснили неудовлетворительными результатами команды.

Сам Станкович заявил, что был горд занимать должность главного тренера московского "Спартака". Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика