ФК "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Станковичу

Московский футбольный клуб "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Деяну Станковичу. Временно обязанности будет выполнять воспитанник красно-белых Вадим Романов. Он был в тренерском штабе Станковича. На официальном сайте решение объяснили неудовлетворительными результатами команды.

Сам Станкович заявил, что был горд занимать должность главного тренера московского "Спартака". Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

