12 октября, 10:00Спорт
Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2,2 млн раз
За девять месяцев этого года москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2,2 миллиона раз. Профессиональные инструкторы проводят занятия по 70 различным видам спорта, включая теннис, фигурное катание и хоккей.
Для удобства жителей столицы на портале "Московский спорт" обновили сервис, позволяющий подобрать подходящую спортивную секцию в шаговой доступности от дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.