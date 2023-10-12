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12 октября, 17:15

Спорт

МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения новых территорий

МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения новых территорий

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

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Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причиной такого решения стало включение Россией в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Олимпийские советы четырех новых территорий были включены в ОКР 5 октября.

В свою очередь в ОКР заявили, что комитет оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны.

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