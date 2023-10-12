МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения новых территорий

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причиной такого решения стало включение Россией в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Олимпийские советы четырех новых территорий были включены в ОКР 5 октября.

В свою очередь в ОКР заявили, что комитет оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны.