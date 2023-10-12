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12 октября, 11:30

Спорт

Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября в Москве

Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября в Москве

Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября на стадионе "Динамо"

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Футбольная сборная Камеруна прилетела в Москву

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На "ВТБ-Арене" в Москве 12 октября состоится матч между сборными по футболу России и Камеруна. Эксперты говорят, что это самый сильный соперник россиян с момента введения спортивных санкций. По данным РФС, продано около 20 тысяч билетов.

Африканцы прилетели в Москву накануне. В аэропорту их встречали хлебом-солью и пирогами. Особое внимание было приковано к Гаюлю Ондуа, он пообещал выйти на поле в бутсах с флагами двух стран. Футболист довольно долго выступал в российском чемпионате и имеет паспорт РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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