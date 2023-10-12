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12 октября, 07:30

Спорт

Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября на стадионе "Динамо"

Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября на стадионе "Динамо"

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На стадионе "Динамо" 12 октября состоится товарищеский матч сборных по футболу России и Камеруна. Национальная команда РФ не принимала соперников на столичных аренах уже два года, поэтому встреча вызвала ажиотаж.

Накануне камерунцев встречали в аэропорту с хлебом-солью, а полузащитник гостей Гаэль Ондуа заявил, что выйдет на поле в бутсах с флагами двух стран. Футболист долго выступал на чемпионате РФ и имеет российский паспорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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