Товарищеский матч сборных РФ и Камеруна состоится 12 октября на стадионе "Динамо"

На стадионе "Динамо" 12 октября состоится товарищеский матч сборных по футболу России и Камеруна. Национальная команда РФ не принимала соперников на столичных аренах уже два года, поэтому встреча вызвала ажиотаж.

Накануне камерунцев встречали в аэропорту с хлебом-солью, а полузащитник гостей Гаэль Ондуа заявил, что выйдет на поле в бутсах с флагами двух стран. Футболист долго выступал на чемпионате РФ и имеет российский паспорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.