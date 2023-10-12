Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана

Португальскому футболисту Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью при следующей поездке в Иран. Он приехал туда на матч Азиатской Лиги чемпионов и успел нарушить местный закон.

Спортсмен поцеловал иранскую художницу с ограниченными возможностями, которая подарила ему портрет, нарисованный ногой. В знак благодарности Роналду ее приобнял и поцеловал в макушку, что расценивается как прелюбодеяние.

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