Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 07:30

Спорт

Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана

Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана

Чемпиона ОИ-2016 Халмурзаева временно отстранили от соревнований из-за публикации

Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана

В центре города прошел полумарафон "Моя столица"

Новый сезон начался в НХЛ

UEFA отменил решение по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры

Футбольная сборная Камеруна прилетела в Москву

Лионель Месси сможет уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии

Кенийский марафонец обновил мировой рекорд в Чикаго

В РФ предложили создать "спортивно-оздоровительные карты" для некоторых граждан

Португальскому футболисту Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью при следующей поездке в Иран. Он приехал туда на матч Азиатской Лиги чемпионов и успел нарушить местный закон.

Спортсмен поцеловал иранскую художницу с ограниченными возможностями, которая подарила ему портрет, нарисованный ногой. В знак благодарности Роналду ее приобнял и поцеловал в макушку, что расценивается как прелюбодеяние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика