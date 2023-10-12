Чемпиона ОИ-2016 Халмурзаева временно отстранили от соревнований из-за публикации

Международная федерация дзюдо (IJF) решила временно отстранить от участия в соревнованиях российского олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

До этого спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с флагом Палестины.

Заявление в IJF после произошедшего направила Федерация дзюдо России. В нем организация заявила, что спортсмен нарушил правила и положения федерации, которые не допускают публикации религиозных или политических взглядов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.