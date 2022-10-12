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Спорт

Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах 2023 года

Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах 2023 года

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Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах мира и Европы 2023 года, потому что не получили назначение. Также специалисты из РФ не поедут на соревнования по синхронному фигурному катанию и чемпионат четырех континентов.

Кроме того, еще 1 марта международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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