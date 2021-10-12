Сборная России по футболу вышла на 1 место в отборочной группе ЧМ

После победы над словенцами сборная России по футболу вышла на первое место в группе. Все три гола были забиты в первом тайме. Отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

До завершения группового этапа осталось 2 тура. 11 ноября Россия сыграет со сборной Кипра, а 14 ноября – решающая игра с хорватами. Для того чтобы напрямую попасть на ЧМ, нужно занимать первое место в группе. Команду, завоевавшую вторую позицию ждут стыковые матчи.

Россия теперь ниже второго места точно не опустится, поэтому Валерию Карпину сразу после матча продлили контракт.

Ранее в телеграм-канале телеканала Москва 24 появились зажигательные кадры из раздевалки сборной России. Видео снято сразу после победы. Подробнее – в эфире.