12 сентября, 07:00

Спорт

Футболист Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру в этом году

Футболист Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру в этом году

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

Клуб НХЛ "Сент-Луис Блюз" подписал контракт с российским нападающим Никитой Сусуевым

Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет лишения свободы после драки в "Кофемании"

Осенний велофестиваль пройдет в честь Дня города в Москве

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

"Московский патруль": дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в кафе

Футболиста Смолова отпустили под обязательство о явке после драки в кафе

Футболисту Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе

Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру уже в этом году. Сейчас нападающий выступает за клуб медиалиги "Брук Бойз", играющий в Фонбет Кубке России. По его словам, у него уже есть предложения на будущее, а в следующем году он планирует пройти курсы спортивного менеджмента от УЕФА.

Хоккейный клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга лишился капитана. Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за допинг. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Положительная проба была зафиксирована еще в апреле, а теперь оглашено официальное решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

