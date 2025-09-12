Футболист Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру в этом году

Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру уже в этом году. Сейчас нападающий выступает за клуб медиалиги "Брук Бойз", играющий в Фонбет Кубке России. По его словам, у него уже есть предложения на будущее, а в следующем году он планирует пройти курсы спортивного менеджмента от УЕФА.

Хоккейный клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга лишился капитана. Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за допинг. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Положительная проба была зафиксирована еще в апреле, а теперь оглашено официальное решение.

