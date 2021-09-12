Московский "Спартак" просит пустить на трибуны больше зрителей.

Футбольный клуб попросил Роспотребнадзор пустить больше болельщиков на матч группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".

Сейчас домашние матчи красно-белых могут посещать всего 3 тысячи человек. Спартаковцы просят увеличить эту квоту до 15 тысяч.

Игра "Спартака" с "Легией" пройдет 15 сентября. Кроме поляков соперниками москвичей по группе стали итальянский "Наполи" и английский "Лестер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.