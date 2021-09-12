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Спорт

10:15

Московский "Спартак" просит пустить на трибуны больше зрителей

спорт видео Алина Гилева

Московский "Спартак" просит пустить на трибуны больше зрителей.

Футбольный клуб попросил Роспотребнадзор пустить больше болельщиков на матч группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".

Сейчас домашние матчи красно-белых могут посещать всего 3 тысячи человек. Спартаковцы просят увеличить эту квоту до 15 тысяч.

Игра "Спартака" с "Легией" пройдет 15 сентября. Кроме поляков соперниками москвичей по группе стали итальянский "Наполи" и английский "Лестер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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