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12 августа, 16:26

M24.RU

Пресс-конференция "Кубка Доброй Воли" прошла в столице

Пресс-конференция "Кубка Доброй Воли" прошла в столице

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12 августа в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Кубка Доброй Воли", посвященная проведению международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Перед журналистами выступили:

  • президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов;
  • бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, пятикратный чемпион мира, участник Олимпийских игр-2024 Алексей Коровашков;
  • участник Олимпийских игр 2024 года, победитель этапа Кубка мира Захар Петров;
  • главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод;
  • серебряный призер Олимпийских игр, 16-кратный чемпион мира Иван Штыль;
  • генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
спортпресс-конференция
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