12 августа, 16:26M24.RU
Пресс-конференция "Кубка Доброй Воли" прошла в столице
12 августа в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Кубка Доброй Воли", посвященная проведению международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
Перед журналистами выступили:
- президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов;
- бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, пятикратный чемпион мира, участник Олимпийских игр-2024 Алексей Коровашков;
- участник Олимпийских игр 2024 года, победитель этапа Кубка мира Захар Петров;
- главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод;
- серебряный призер Олимпийских игр, 16-кратный чемпион мира Иван Штыль;
- генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.