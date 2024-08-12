XXXIII летние Олимпийские игры завершились в Париже

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Это спортивное мероприятие стали называть худшим за всю историю игр из-за заплывов в грязной Сене, воровства и недовольства спортсменов организацией питания и жилья в олимпийской деревне. Кроме того, в центре скандала оказалась церемония открытия Игр.

Французские ОИ-2024 также запомнились тем, что в рамках этого мероприятия впервые прошли соревнования по брейк-дансу. Чем еще запомнится миру Олимпиада в Париже?

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