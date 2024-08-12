Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 07:45

Спорт

Новости мира: Олимпийские игры в Париже завершились

Новости мира: Олимпийские игры в Париже завершились

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В ночь на 12 августа в Париже проходила церемония закрытия летних Олимпийских игр. На ней освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Завершилось все выступлением рэпера Снуп Догга, который вышел в эфир из Лос-Анджелеса. Город примет Игры летом 2028 года.

Тем временем в австралийском Квинсленде на крышу отеля рухнул пассажирский вертолет. Пилот погиб. Этажом ниже находились два человека, которые отделались шоком и легкими травмами. Причины произошедшего неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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