Новости мира: Олимпийские игры в Париже завершились

В ночь на 12 августа в Париже проходила церемония закрытия летних Олимпийских игр. На ней освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Завершилось все выступлением рэпера Снуп Догга, который вышел в эфир из Лос-Анджелеса. Город примет Игры летом 2028 года.

Тем временем в австралийском Квинсленде на крышу отеля рухнул пассажирский вертолет. Пилот погиб. Этажом ниже находились два человека, которые отделались шоком и легкими травмами. Причины произошедшего неизвестны.

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