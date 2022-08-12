Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует на день раньше – 20 ноября. Церемония открытия турнира и первая игра – между сборным Катара и Эквадора – состоятся на стадионе "Аль-Байт".

Коррективы в расписание первенства внесла Международная федерация футбола. В FIFA отметили, что в этом случае сохранится правило начинать очередной мундиаль матчем с участием хозяев турнира или действующих чемпионов. В предыдущем варианте расписания первыми должны были сыграть сборные Нидерландов и Сенегала. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.