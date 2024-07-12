Шахматный турнир прошел в Выхине-Жулебине

Шахматный турнир среди любителей на Кубок главы управы Выхина-Жулебина прошел в столице. Участие в соревнованиях приняли 16 шахматистов, представляющих Выхино-Жулебино и другие районы столицы.

По правилам турнира 6 из 16 участников проходят в финал. После этого проводится круговой турнир с контролем времени по пять минут для каждого участника.

Как отметила директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева, летом в Москве проходит немало шахматных соревнований и для детей, и для взрослых, и на свежем воздухе, и в торговых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.