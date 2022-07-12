Экс-форвард сборной Бразилии Фред завершил карьеру в 38 лет

Экс-форвард футбольной сборной Бразилии Фред объявил о завершении карьеры. В честь своего любимчика фанаты подготовили перфоманс в начале прощального матча.

38-летний нападающий клуба "Флуминенсе" практически всю карьеру провел в родной стране. В Европе он играл только за французский "Лион", в составе которого стал трехкратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

За сборную страны Фред провел 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. В 2013 году в составе национальной сборной нападающий стал победителем Кубка конфедераций.

В минувшем сезоне спортсмен принял участие в 20 встречах в чемпионате Бразилии, забил два гола и сделал два результативных паса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.