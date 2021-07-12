Итальянские футболисты стали чемпионами Европы

07:16
Футболисты сборной Италии стали чемпионами Европы. В финале они вырвали победу у команды Англии.
Уже на второй минуте встречи подопечные Роберто Манчини оказались в роли догоняющих. Отыграться у них получилось только во втором тайме. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее к радости своих фанатов.
Немало болельщиков переживало за итальянцев и в Москве. Многие смотрели матч в барах, разумеется, получив предварительно QR-код. Несмотря на поздний час, фанаты собрались в центре города, чтобы поболеть за своих любимцев.
Ждать болельщикам пришлось долго. В положенные 90 минут футболисты не уложились, дело дошло до серии пенальти. После развязки фанаты не сдерживали эмоции.
Победу на Евро отпраздновали и дипломаты. В посольстве Италии в Москве установили большой экран, у которого собрались поклонники команды Манчини. После решающего удара с одиннадцатиметровой отметки на улице начались гуляния. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: