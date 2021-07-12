Итальянские футболисты стали чемпионами Европы

Футболисты сборной Италии стали чемпионами Европы. В финале они вырвали победу у команды Англии.

Уже на второй минуте встречи подопечные Роберто Манчини оказались в роли догоняющих. Отыграться у них получилось только во втором тайме. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее к радости своих фанатов.

Немало болельщиков переживало за итальянцев и в Москве. Многие смотрели матч в барах, разумеется, получив предварительно QR-код. Несмотря на поздний час, фанаты собрались в центре города, чтобы поболеть за своих любимцев.

Ждать болельщикам пришлось долго. В положенные 90 минут футболисты не уложились, дело дошло до серии пенальти. После развязки фанаты не сдерживали эмоции.

Победу на Евро отпраздновали и дипломаты. В посольстве Италии в Москве установили большой экран, у которого собрались поклонники команды Манчини. После решающего удара с одиннадцатиметровой отметки на улице начались гуляния. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.