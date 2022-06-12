В Петербурге прошел марафон "Белые ночи"

В Санкт-Петербурге прошел марафон "Белые ночи". Участники пробежали по центральным набережным и улицам города дистанции 10 и 42 километра.

Финишировали спортсмены на Дворцовой площади. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.