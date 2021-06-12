Россия проигрывает сборной Бельгии

Россия борется с Бельгией за победу в матче Евро-2020. К этой минуте счет 2:0 в пользу бельгийцев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге, а москвичи следят за ходом встречи в Лужниках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.