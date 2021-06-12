Москвичам рассказали об атмосфере в Петербурге вокруг матча Россия – Бельгия

Матч Бельгия – Россия начинается в эти минуты. Встреча проходит в Санкт-Петербурге. За ходом игры москвичи наблюдают в фан-зоне в Лужниках.

Какая обстановка у стадиона в Северной столице? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.