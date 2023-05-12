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12 мая, 19:45

Спорт

Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения в МПК

Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения в МПК

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Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения в Международном паралимпийском комитете (МПК). Однако атлеты РФ моментально не смогут вернуться на международные соревнования. Этот вопрос вновь будет рассматриваться в конце сентября.

Отмечается, что Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации прошлой осенью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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