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Спорт

Фанаты швейцарского футбольного клуба "Базель" устроили массовое шествие во Флоренции

Фанаты швейцарского футбольного клуба "Базель" устроили массовое шествие во Флоренции

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Фанаты швейцарского футбольного клуба "Базель" напугали жителей Флоренции. Три тысячи человек перед матчем своего клуба с местной "Фиорентиной" в Лиги Конференций устроили шествие в центре города.

Болельщики заняли не только тротуары, но и проезжую часть центральной улицы. Во время матча болельщики обоих клубов обменялись мощными залпами пиротехники. Несколько трибун заволокло густым дымом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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