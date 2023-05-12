Фанаты швейцарского футбольного клуба "Базель" устроили массовое шествие во Флоренции

Фанаты швейцарского футбольного клуба "Базель" напугали жителей Флоренции. Три тысячи человек перед матчем своего клуба с местной "Фиорентиной" в Лиги Конференций устроили шествие в центре города.

Болельщики заняли не только тротуары, но и проезжую часть центральной улицы. Во время матча болельщики обоих клубов обменялись мощными залпами пиротехники. Несколько трибун заволокло густым дымом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.