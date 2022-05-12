Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют в финале Кубка России по футболу

Столичный "Спартак" вышел в финал кубка России по футболу. Накануне на "Открытие-Арене" красно-белые разгромили команду "Енисей" из Красноярска. Кубковый финал в этом году будет полностью московским.

Соперником "Спартака" станет "Динамо". Оба клуба давно не выигрывали кубок страны, а между собой играли в финале 72 года назад.

Главная игра пройдет в "Лужниках" 29 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.