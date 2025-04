Александр Овечкин получил козленка в подарок за установленный рекорд

Хоккеист Никлас Бэкстрем, который играет вместе с Александром Овечкиным в "Вашингтон Кэпиталз" придумал необычный способ поздравить своего сокомандника с рекордом. В честь 895-й заброшенной шайбы Овечкину подарили козленка.

Символизм подарка заключается в том, что по-английски козел звучит как "goat", а в сленге такая аббревиатура расшифровывается как "the Greatest of All Time" (величайший всех времен. – Прим. ред.)

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.