Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 11:15

Спорт

Александр Овечкин получил козленка в подарок за установленный рекорд

Александр Овечкин получил козленка в подарок за установленный рекорд

"Актуальный репортаж": как Александр Овечкин прославился на весь мир

Возможность записаться на бесплатные тренировки появилась на портале "Московский спорт"

Россиянка Ольга Хорошавцева стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 57 кг

Овечкину подарили золотую клюшку после установления рекорда

Российских спортсменов могут допустить на зимние олимпийские игры 2026 года

"Актуальный репортаж": как знаменитый хоккеист Александр Овечкин пришел к новому рекорду

Российский спортсмен Давид Баев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Около 6 тысяч человек приняли участие в забеге "Апрель" в Москве

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

Хоккеист Никлас Бэкстрем, который играет вместе с Александром Овечкиным в "Вашингтон Кэпиталз" придумал необычный способ поздравить своего сокомандника с рекордом. В честь 895-й заброшенной шайбы Овечкину подарили козленка.

Символизм подарка заключается в том, что по-английски козел звучит как "goat", а в сленге такая аббревиатура расшифровывается как "the Greatest of All Time" (величайший всех времен. – Прим. ред.)

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика