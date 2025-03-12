12 марта, 07:45Спорт
Россиянин победил в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования проходили в хорватском Осиеке.
В финале Аристархов победил соперника из Турции. Таким образом, он стал семикратным чемпионом Европы.
Международная федерация спортивной стрельбы допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.