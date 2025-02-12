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12 февраля, 13:15

Спорт

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер уходит с поста тренера сборной России по художественной гимнастике

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Она пояснила, что теперь перед ней стоит новая задача – передавать свой опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения чемпионов.

По словам Винер, многие из ее учениц уже стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений. В Госдуме уверены, что Винер останется рядом со спортсменками и примет участие в выборе нового главного тренера сборной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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