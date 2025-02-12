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12 февраля, 11:15

Спорт

Ирина Винер уходит с поста тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер уходит с поста тренера сборной России по художественной гимнастике

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку. Винер пояснила, что перед ней стоит новая задача. Теперь она будет не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.

Она также подчеркнула, что многие из ее учеников уже сами стали выдающимися наставниками. По словам Винер, это позволит сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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