Московский ФК "Спартак" подписал контракт с аргентинцем Пабло Солари

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с аргентинцем Пабло Солари. Нападающий "Ривер Плейт" едет в Москву на 4,5 года. Трансфер обошелся владельцам красно-белых в 12 миллионов евро.

Известно, что Солари будет выступать за "Спартак" под седьмым номером. В тренерском штабе столичного клуба надеются на эффективность его связки с бывшим одноклубником по "Ривер Плейт" Эсекьелем Барко.

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