Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 08:00

Спорт

Московский ФК "Спартак" подписал контракт с аргентинцем Пабло Солари

Московский ФК "Спартак" подписал контракт с аргентинцем Пабло Солари

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Юные хоккеисты разыграли кубок Москвы на Красной площади

Новости Москвы: в Коммунарке появятся спортивный кластер и медицинский центр

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Новости часа: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Новости часа: московские школьники победили в первенстве России по шахматам

Мэр Москвы поздравил школьников столицы с победой в первенстве РФ по шахматам

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с аргентинцем Пабло Солари. Нападающий "Ривер Плейт" едет в Москву на 4,5 года. Трансфер обошелся владельцам красно-белых в 12 миллионов евро.

Известно, что Солари будет выступать за "Спартак" под седьмым номером. В тренерском штабе столичного клуба надеются на эффективность его связки с бывшим одноклубником по "Ривер Плейт" Эсекьелем Барко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика