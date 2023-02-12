Лыжный марафон свободным стилем организовали в Москве

В Москве проходит лыжный марафон свободным стилем – новая гонка в серии лыжных марафонов RussiaLoppet.

Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею московского спорта. Маршрут проложен по полям и лесам Теплостанской возвышенности.

Для опытных участников с высокой конкуренцией организаторы подготовили марафонскую дистанцию на 51 километр. Для тех, кто хочет попробовать свои силы, на трассе обустроили забеги-спутники. На самой короткой дистанции победитель уже определен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.