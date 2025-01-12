Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после конфликта со стюардессой, сообщают СМИ. Спортсмен занял место у аварийного выхода. Бортпроводница уточнила, сможет ли он помочь пассажирам в экстренной ситуации. На видеозаписи было слышно, как девушка заявила, что они не могут оставить его в аварийном ряду, если он не выполнит это требование.

Нурмагомедов начал спорить, а затем отказался пересесть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.