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12 января, 14:15

Спорт

Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

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Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после конфликта со стюардессой, сообщают СМИ. Спортсмен занял место у аварийного выхода. Бортпроводница уточнила, сможет ли он помочь пассажирам в экстренной ситуации. На видеозаписи было слышно, как девушка заявила, что они не могут оставить его в аварийном ряду, если он не выполнит это требование.

Нурмагомедов начал спорить, а затем отказался пересесть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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