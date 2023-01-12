Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Спортсмены опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову

Спортсмены опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову

Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остается без изменений

"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": стадион восстановили в спорткомплексе "Авангард" в Перове

UEFA и РФС создают рабочую группу по возвращению футбола РФ в международные турниры

Состояние фигуриста Костомарова остается тяжелым

Новости часа: Минюст Финляндии предложил упростить процедуру въезда рабочей силы в страну

UEFA сформирует рабочую группу по вопросу возвращения РФ на международные турниры

Новости часа: один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Медики в Коммунарке борются за жизнь Романа Костомарова. Фигурист по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщений об улучшении состояния спортсмена пока нет. Поклонники и коллеги пожелали здоровья Костомарову и опубликовали слова поддержки в Сети.

В начале недели Роман Костомаров почувствовал сильные боли в груди. Спортсмена госпитализировали, а когда состояние ухудшилось, перевели в центр в Коммунарке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика