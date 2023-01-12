Спортсмены опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову

Медики в Коммунарке борются за жизнь Романа Костомарова. Фигурист по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщений об улучшении состояния спортсмена пока нет. Поклонники и коллеги пожелали здоровья Костомарову и опубликовали слова поддержки в Сети.

В начале недели Роман Костомаров почувствовал сильные боли в груди. Спортсмена госпитализировали, а когда состояние ухудшилось, перевели в центр в Коммунарке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.