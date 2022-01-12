Джокович сознался в предоставлении ложных данных и нарушении карантина

Теннисист Новак Джокович подтвердил, что предоставил ложные данные при въезде в Австралию. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Он опубликовал признание в Instagram.

Спортсмен предоставил австралийским властям документ, в котором говорилось, что он сдал положительный тест на COVID-19 16 декабря и сидел на карантине. Однако выяснилось, что после этого он посетил баскетбольный матч в Белграде и общался с французским журналистом. Однако, по словам Джоковича, у него на тот момент не было симптомов, как и результата теста.

Также в декларации теннисист написал, что за две недели до прибытия в Австралию он не путешествовал. Однако и это оказалось неправдой. В этот период он был в Испании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.