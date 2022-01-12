Спортсмен Новак Джокович может пропустить открытый чемпионат Австралии по теннису

Новак Джокович может пропустить открытый чемпионат Австралии по теннису. Сербскому спортсмену грозит депортация с зеленого континента. Его подозревают в даче ложных показаний при заполнении въездной анкеты.

В документе нужно было указать, какие страны теннисист посещал за две недели до прибытия в Мельбурн. Джокович написал, что прибыл из Испании с пересадкой в Арабских Эмиратах. Однако журналисты отыскали в соцсетях фотографию, на которой Новак встречает Рождество в Белграде.

Судьбу Джоковича теперь будет решать австралийский министр по вопросам иммиграции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.