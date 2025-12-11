11 декабря, 23:00Спорт
МОК рекомендовал допустить молодых российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить молодых спортсменов из России и Белоруссии на юношеские соревнования под национальной символикой, с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, в том числе в командных дисциплинах.
