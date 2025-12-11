МОК рекомендовал допустить молодых российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить молодых спортсменов из России и Белоруссии на юношеские соревнования под национальной символикой, с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, в том числе в командных дисциплинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

