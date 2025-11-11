Форма поиска по сайту

11 ноября, 21:00

Спорт

11 ноября, 21:00

Спорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Бесплатные тренировки по тхэквондо проходят в Москве

Станкович покинул пост главного тренера "Спартака"

Новый спортивный кластер открыт в парке "Коломенское"

Футболисты сборной Перу прилетели в Санкт-Петербург для товарищеского матча

"Интервью": Александр Карелин – о том, что для него важнее чемпионского титула

Столичный проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим работы

Спортивный кластер открылся в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз

Олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал о роли побед и поражений в спорте

Футбольный клуб "Спартак" объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича. Решение приняли по обоюдному согласию после неудовлетворительных результатов команды.

Ущерб от обрушения конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" оценили в 100 миллионов рублей. Все расходы по ремонту поврежденных автомобилей возьмет на себя подрядная организация.

В столице объявили желтый уровень опасности из-за тумана. На город надвигается циклон, который принесет осадки. Небольшие дожди ожидаются уже ночью и могут продолжиться днем в среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

