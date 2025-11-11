Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Футбольный клуб "Спартак" объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича. Решение приняли по обоюдному согласию после неудовлетворительных результатов команды.

Ущерб от обрушения конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" оценили в 100 миллионов рублей. Все расходы по ремонту поврежденных автомобилей возьмет на себя подрядная организация.

В столице объявили желтый уровень опасности из-за тумана. На город надвигается циклон, который принесет осадки. Небольшие дожди ожидаются уже ночью и могут продолжиться днем в среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.