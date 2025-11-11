Форма поиска по сайту

11 ноября, 19:30

Спорт

Футболисты сборной Перу прилетели в Санкт-Петербург для товарищеского матча

Сборная Перу прилетела в Санкт-Петербург для товарищеского матча с российской командой. В аэропорту Пулково футболистов встретили традиционным русским хлебом-солью, а перуанские болельщики добавили южноамериканского колорита.

Матч Россия–Перу пройдет 12 ноября на петербургской "Газпром-Арене". Затем 15 ноября в Сочи команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участия в финальной стадии мирового первенства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоАлексей Лазаренко

