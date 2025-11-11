Форма поиска по сайту

11 ноября, 11:30

Олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал о роли побед и поражений в спорте

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об отношении к неудачам и успехам в спорте и жизни. Он отметил, что поражения помогают сохранять трезвость мышления, а победы подтверждают правильность подготовки.

Карелин также высказал убеждение, что удача чаще сопутствует сильным и подготовленным людям, способным использовать предоставленные шансы.

Большое интервью с Александром Карелиным выйдет во вторник, 11 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

