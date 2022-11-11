Стали известны подробности финансовой схемы между представителями Катара, FIFA и Парижем

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится финальная часть Чемпионата мира по футболу FIFA. 9 ноября произошел скандал на эту тему – стали известны подробности сложной финансовой схемы между представителями Катара, FIFA и Парижем, результатом которой и стал выбор Катара в качестве страны, принимающей мировое первенство.

Кому выгодны околофутбольные скандалы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.