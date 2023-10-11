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11 октября, 07:15

Спорт

UEFA отменил решение по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры

UEFA отменил решение по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры

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Юношеские сборные России по футболу не примут участия в мужском и женском чемпионатах Европы для игроков до 17 лет. UEFA отменил собственное решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям.

В официальных документах футбольная ассоциация ссылается на некие технические сложности. По мнению экспертов, на самом деле речь идет об угрозе бойкота соревнований в случае участия россиян со стороны более десятка стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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