В Подмосковье стартовала массовый забег "Гонка героев"

В Подмосковье стартовала "Гонка героев". В массовом забеге участвуют более 50 команд. На маршруте – препятствия: и подъемы, и крутые спуски, есть даже грязевые рвы.

Подготовили в этом году и новые испытания. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.