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Спорт

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве сдадут раньше срока

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве сдадут раньше срока

Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Уникальное пространство откроют в Москве на месте бывшего недостроя. В Ясеневе раньше срока собираются сдать Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Его уже называют важным в масштабах всей страны.

Где будут тренироваться фигуристы? И что построят вокруг? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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