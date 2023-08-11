Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве сдадут раньше срока

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Уникальное пространство откроют в Москве на месте бывшего недостроя. В Ясеневе раньше срока собираются сдать Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Его уже называют важным в масштабах всей страны.

Где будут тренироваться фигуристы? И что построят вокруг? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.