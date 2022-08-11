Горнолыжный склон на Воробьевых горах введут в эксплуатацию в сентябре

Обновленный горнолыжный комплекс на Воробьевых горах введут в эксплуатацию в сентябре. В данный момент там уже идут финальные пусконаладочные работы на кресельной канатной дороге. А на склонах укладывают газон.

Также готовятся к открытию и новые лыжные трамплины. Современное покрытие позволит спортсменам тренироваться там даже летом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.