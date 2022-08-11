Из-за странного поведения малазийского футболиста пришлось прервать матч. Спортсмен прыгал и танцевал перед трибуной с болельщиками. Потом мимо прошел его соперник и слегка задел его. Футболист упал и совершил около 10 кувырков по газону, корчась от боли.

В итоге его пришлось заменить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.