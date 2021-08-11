Месси дал первую пресс-конференцию в качестве игрока ПСЖ

Месси дал первую пресс-конференцию в качестве игрока "Пари Сен-Жермен". Футболист заявил журналистам, что его мечта – вновь выиграть Лигу чемпионов. И во французской команде он видит новые возможности.

Еще Лео признался, что в первую очередь думал о безболезненном переезде семьи из Барселоны в Париж.

Также он поблагодарил клуб, за то, что быстро решили вопрос с его контрактом, и сказал спасибо всем болельщикам, которые его встретили в Париже в день приезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.