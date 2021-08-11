Ирина Винер-Усманова рассказала о расследовании судейства на Олимпиаде

Судейский произвол на Олимпиаде начался в тот момент, когда у российских спортсменов отобрали право выступать под своим флагом. Об этом в интервью заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Она надеется, что Олимпийский комитет России доведет дело с расследованием до конца, но подчеркнула, что медалей все равно не вернуть. Рассказала она и о дальнейшей карьере сестер Авериных, которые представляли РФ на Олимпиаде.

Арина Аверина, занявшая 4 место, собирается продолжить карьеру. А вот ее сестра Дина, которая завоевала серебро, ждет решения врачей. У нее проблемы со спиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.