Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал Месси

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает Месси в его решении. Об этом он заявил в СМИ.

Он считает, что футбольный клуб "Барселона" поступили с Лео очень некрасиво – они просто его выставили за дверь. Мадуро заявил, что плакал вместе с Лео.

По его словам, если менеджеры это сделали со звездой мирового футбола, то могут сделать и с любым другим игроком.

Месси играл за "Барселону" 17 лет. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.