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11 июля, 14:30

Спорт

В парке "Ангарские пруды" пройдет турнир по спортивной рыбалке

В парке "Ангарские пруды" пройдет турнир по спортивной рыбалке

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В парке "Ангарские пруды" 12 июля пройдет турнир по спортивной рыбалке для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в досуговом центре реабилитации инвалидов состоятся открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В воскресенье, 13 июля, в школе олимпийского резерва "Москвич" можно будет сдать нормативы ГТО. Полный список мероприятий доступен на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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