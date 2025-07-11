В парке "Ангарские пруды" пройдет турнир по спортивной рыбалке

В парке "Ангарские пруды" 12 июля пройдет турнир по спортивной рыбалке для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в досуговом центре реабилитации инвалидов состоятся открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В воскресенье, 13 июля, в школе олимпийского резерва "Москвич" можно будет сдать нормативы ГТО. Полный список мероприятий доступен на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

