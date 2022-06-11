В Крылатском состоялся благотворительный баскетбольный матч в поддержку детей с ДЦП

В Крылатском состоялся Десятый благотворительный баскетбольный матч в поддержку детей с ДЦП. Все собранные средства направят больным детям из Донбасса.

На площадку дворца "Мегаспорт" вышли известные спортсмены и представители искусства. Почетное вбрасывание в корзину совершили Гоша Куценко и Михаил Пореченков.

В перерыве между федерацией спорта Москвы и структурами ЛНР и ДНР было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.