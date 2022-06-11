Международная веломногодневка "Пять колец Москвы" проходит в столице

В городе проходит международная веломногодневка "Пять колец Москвы". В ней участвуют профессиональные велогонщики. Сегодня проходит третий этап. Из-за этого до 16:30 нельзя проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Перекрыта и Университетская площадь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.